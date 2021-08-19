Natus Vincere, kripto para borsası Bybit ile ortaklık kurdu!
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Natus Vincere, kripto para borsası Bybit ile ortaklık kurdu!

Natus Vincere, kripto para borsası Bybit ile ortaklık kurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Popüler kripto borsası Bybit, NAVI ile ortaklığını duyurdu!

Kripto para borsası Bybit, yaptıkları açıklama ile espor takımlarından ile ortaklıklarını duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda Amerika Ligi LCS takımlarından TSM'in ve ardından LCS'in de kripto para borsalarından FTX ile anlaşma yaptığını duyurmuştuk. Dün de bir başka kripto para borsası olan Bybit, yaptığı basın açıklamasında NAVI ile ortaklıklarını duyurdu. Hızla gelişen kripto para borsasının ve bir süredir rüştünü ispat etmiş ve hala gelişmekte olan esporun ortak paydada buluşması önü açık bir birliktelik olarak görünüyor!

Bu ortaklıkta NAVI, formalarında Bybit logosunu kullanacak. Çok daha önemli bir madde olarak iki taraf da hayırseverlik ve nefretle mücadele konularında kampanyalar düzenleyecek.

Bybit CEO'su Ben Zhou, ortaklık ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"COVID-19 salgını, birçok sektörü iyi veya kötü yönden etkiledi. Öyle ki bu süreçte hem spor hem de finans alanında espor ve kripto para birimlerinin yaygınlaşma hızının katlanarak arttırdığına tanık olduk.

Kripto severler için oluşturulmuş en hızlı büyüyen start-up'lardan biri olarak, NAVI ile anlaşma yapmaktan heyecan duyuyoruz. Kripto topluluğu ile espordaki sporcular ve yaratıcılar arasındaki doğal sinerjiyi ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz."

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Kaynak: Playerbros

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