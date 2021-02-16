Natus Vincere, BLAST Premier Spring Groups 2021'de C Grubu Finalini Kazandı
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Natus Vincere, BLAST Premier Spring Groups 2021'de C Grubu Finalini Kazandı

16.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:14
Natus Vincere, BLAST Premier Spring Groups 2021'de C Grubu Finalini Kazandı

BLAST Premier Spring Groups 2021'de C Grubu'nda final maçı Natus Vincere ve FaZe arasında oynandı.

Bo3 formatında oynanan seride galip gelen takım BLAST Premier Spring Final 2021'e gidecekti.

Natus Vincere C Grubu'nda finale gelene kadar 2 maç yaptı. Bu maçlarda 2-1'lik 2 galibiyet aldılar. Bu galibiyetlerden birini MIBR'a karşı, ikinci galibiyetini ise üst finalde FaZe karşı aldı.

FaZe final yolunda 3 maç oynadı ve bu maçlarda 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Aldığı galibiyetleri 2-0 ile Liquid'e karşı konsolidasyon finalinde aldı. Aldığı mağlubiyeti ise üst ağaç finalindeki rakibi Natus Vincere'ye karşı 2-1 ile aldı.

Natus Vincere vs FaZe

Seride ilk maç FaZe'in seçimi olan Dust2'ydi. Dust2'ye çok iyi başlayan Natus Vincere ilk devrede sadece 3 raund kaybetti ve devreye 12-3 önde girdi. FaZe için işler ilk devre hiç yolunda gitmedi. Buna rağmen FaZe ikinci devreye çok iyi başladı ve 6-0'lık bir seri yakaladı. Bu seriyle birlikte maç 12-9'a geldi. Ancak Natus Vincere art arda gelen 5 raunddan 4'ünü kazandı ve maç böylece 16-10'a geldi.

Seride ikinci maç Natus Vincere'nin seçimi Nuke'daydı. Haritada oynanan iki devre siyah ve beyaz kadar farklıydı. İlk devre kesin bir FaZe üstünlüğü ile geçti. Rakibine çok şans tanımayan FaZe devreye 11-4 önde girdi. FaZe, bu skorla seriyi son haritaya taşımaya yakınlaştı ancak ikinci devre bekledikleri gibi olmadı. İkinci devreye çok iyi başlayan Natus Vincere art arda kazandığı raundlara maçta moral olarak üstünlüğü eline aldı. Böylece 12-0'lık bir seri yakalayan Rus takımı maçı 11-4'ten 16-11'e getirdi. Böylelikle seride durum 2-0 oldu.

Finalde kazanan takım olan Natus Vincere BLAST Premier Spring Finals'a giden son takım oldu. BLAST Premier Spring Finals 2021 15-20 Haziran 2021 tarihlerinde olacak.

Kaynak: ESporTimes

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