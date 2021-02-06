Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu

06.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:08
Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptığı bildirildi.

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın geçen aylarda SOCAR Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtım operasyonlarını devralarak bünyesinde birleştirdiği anımsatıldı.

Şirketin, CNG ve LNG pazarında 31 Aralık 2020 itibarıyla oto CNG dahil yaklaşık yüzde 25 pazar payıyla sektör lideri olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Naturelgaz'ın halka arz için SPK'ya başvuru yaptığı ve şirketin halka arzının enerji sektöründe 2021 yılının ilk halka açılmalarından birisi olacağı ifade edildi.

Şirketin, fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, otoyol şantiyeleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere hizmet verdiği, aynı zamanda ekonomik veya coğrafi engeller sebebiyle ana doğal gaz boru hatlarına erişimi olmayan ilçe ve beldelere dökme CNG taşıdığı kaydedilen açıklamada, orta vadeli büyüme planları kapsamında faaliyet alanlarının, altyapısı gelişmemiş ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Cansu Dere Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:10:56. #1.14#
title