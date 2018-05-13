Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu

Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri, sahiplerine verildi.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri'nden (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından verilen kalite ödülleri, İZFAŞ'ın düzenlediği Olivtech - 8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda dağıtıldı.

Fuar İzmir'de gerçekleşen törende, "yoğun meyvemsilik", "orta meyvemsilik", "hafif meyvemsilik" ve "olgun meyvemsilik" olmak üzere dört farklı dalda 13 firma ödül almaya hak kazandı.

"Yoğun meyvemsilik" dalında altın madalyaya değer ürün görülmezken gümüş madalyayı Nova Vera, bronz madalyayı Menteşe Som, mansiyon ödülünü ise Selme kazandı. Orta meyvemsilik kategorisinde altın madalyayı Kristal, bronz madalyayı Yerlim, mansiyonu ise Olivurla aldı, gümüş madalyaya değer ürün görülmedi. Hafif meyvemsilikte ise altın madalyayı Yeşilce, gümüş madalyayı Boltaç, bronz madalyayı Tariş, mansiyonu ise Hiç markası almaya hak kazandı. "Olgun meyvemsilik" dalında da altın madalyayı Pirgion, gümüş madalyayı Külahlı, bronz madalyayı Onursel elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, zeytin ve zeytinyağı piyasasının ciddi sorunlarla boğuştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birçok kaptıkaçtı işine zemin hazırlayan, tağşişin çok yaygın olduğu, pazarın ve üretimin mutlaka kontrol altında tutulması gereken bir alan. Hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza hem de ticaretiyle uğraşan bizim Bakanlığımıza ciddi görevler düşüyor. Mutlaka bu yarışmanın düzeyli şekilde devam etmesinde yarar var. Çünkü zeytinyağı konusunda farkındalığın artmasına sebep oluyor. Ekonomik durum geliştikçe insanların farkındalığı artıyor. Zeytinyağı ile tanışıyor, sonra markaya, yağın kalitesine bakmaya çalışıyor."

Fuarın büyümesi ve gelişmesinden mutluluk duyduklarını belirten Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet de yarışmaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işletme kayıt belgesi ve ticari markası bulunan üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı, kooperatif gibi gerçek ve tu¨zel kişilerin katılabildiğimi aktardı.