Naturel Enerji, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor
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Naturel Enerji, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor

Naturel Enerji, yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor.

Naturel Enerji, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor
11.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:55

Naturel Enerji, yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor.

Naturel Enerji açıklamasında, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evrakların bugün itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin 40 milyon adet nominal paya karşılık 40 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunduğu belirtilen açıklamada, 20 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji Kaynaklarından elektrik elde etmek için, santral kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şirket, 2018 yılında, Ankara il sınırlarında 11,43 MWp gücünde güneş elektrik santrali satın almıştır. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 40 milyon TL'dir. Şirket 2019 yılının son çeyreğinde Yozgat, Afyon, Nevşehir, Bilecik illerinde toplam 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 33.78 MWp gücüne çıkarmış ve sektörde büyümeye devam etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Elektrik satışlarının tamamının 5346 ve 6094 sayılı kanunlarla belirlenmiş Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, Devlet alım garantisi ile 13,3 USDcent/kWh fiyat ile gerçekleştiği ve bu alım garantisinin santrallerin geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam edeceği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2020 yılının ilk çeyreğinde Şirket, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük çatı güneş santralinin anahtar teslim yapımı için Balsuyu Şirketler Grubu ile toplam KDV dahil 5 milyon 902 bin 20,16 dolarlık müteahhitlik sözleşmesi imzalamıştır. Hemen ardından, nisan ayının başında çatı güneş santrali yapımı kapsamında Kahramanmaraş'ta Kırteks Metal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ile KDV dahil 1 milyon 5 bin 657,36 dolarlık aynı kapsamda haziran ayında Saf Mensucat San. ve Tic. A.Ş. ile KDV dahil 2 milyon 301 bin 472 dolarlık müteahhitlik sözleşmesi imzalayarak Güneş Enerjisi Müteahhitlik işlerinde de büyümeye devam etmiş ve etmektedir"

Açıklama şöyle devam etti:

"Şirket alanında yetkin kadrosu ile kurulu santrallerinin işletmesini yaparak ve müteahhitlik hizmetleri vererek, yeni enerji projeleri için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Son yıllarda tanık olduğumuz büyük enerji dönüşümünün en önemli parçası olan Güneş Enerjisi, elektrik üretim maliyetleri açısında artık en ekonomik çözüm olma konusundaki liderliğini pekiştirmiştir. Dünya üzerindeki kurulu elektrik gücündeki payını her yıl istikrarlı bir şekilde artıran sonsuz enerji kaynağımız güneş, özellikle ışınım oranlarının oldukça yüksek olduğu ülkemizde, enerji sektörünün temel dinamiklerini büyük bir hızda değiştirmektedir.

Bunun en güncel örneğini kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek üzere çatı güneş santrallerine büyük ilgi gösteren endüstriyel ve ticari işletmelerimiz göstermektedir.Çok yakın gelecekte, dünyamızın temel enerji kaynağı olan Güneş sayesinde, enerjide dışa bağımlılığımız çok azalacak ve bir süre sonra da tamamen kendi kaynaklarımızla kendi enerjimizi üretir hale geleceğiz ve elbette gelecek nesillere daha temiz bir dünya mirası bırakacağız. Bu bizim hem gurur kaynağımız hem de sorumluluğumuzdur. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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