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Naturel Enerji, çatı güneş enerji santralleri kurulumlarına devam ediyor

Naturel Enerji, güneş enerji santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Öncü Mutfak ve Yonca İplik ile çatı güneş santrallerinin anahtar teslim yapımı için iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Naturel Enerji, çatı güneş enerji santralleri kurulumlarına devam ediyor
23.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:22

Naturel Enerji, güneş enerji santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Öncü Mutfak ve Yonca İplik ile çatı güneş santrallerinin anahtar teslim yapımı için iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek projelerin toplam sözleşme bedelinin KDV dahil 13 milyon 753 bin 100 lira (2 milyon 9 bin 835 dolar) olduğu ifade edildi.

Yonca İplik ve Öncü Mutfak, söz konusu yatırımla tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklardan sağlamayı ve karbon ayak izlerini sıfırlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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