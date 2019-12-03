NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
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NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

Liderlerin Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması Resepsiyondan görüntüler LONDRA - Liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.

03.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:59
NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

Liderlerin Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması

Resepsiyondan görüntüler

LONDRA - Liderler, 'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
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