NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1)
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NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1)

Liderler Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı LONDRA - Liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.

03.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:52
NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1)

Liderler 'nda verilen resepsiyona katıldı

LONDRA - Liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1)
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