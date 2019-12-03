NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1)
Liderler Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı LONDRA - Liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.
03.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:52
Liderler Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
LONDRA - Liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı.
Kaynak: AA