NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu
Haberler » Güncel » NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu - Haber

NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu

Aralarında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bulunduğu liderlerin gelişi LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

03.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:26
NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu

Aralarında ABD Başkanı Trump ve Macron'un da bulunduğu liderlerin gelişi LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler