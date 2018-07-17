NATO Zirvesinde Sinirlenen Trump, Erdoğan'ı Ayrı Tuttu: İşleri Doğru Biçimde Yapıyor

CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planından detaylar paylaştı.

TOPLANTIDA GÜRCİSTAN VE UKRAYNA LİDERLERİNİN ÇIKMASINI İSTEMİŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini 2024 yılı yerine hemen şimdi gerçekleştirmesini talep etmesi üzerine düzenlenen acil toplantıyı hatırlatan Bremmer "Gürcistan ve Ukrayna liderlerinden, konuşmalarının ortasında toplantıdan çıkmasını istediler. Belli ki Trump 'Tamam, sizinle işimiz bitti' dedi" ifadelerini aktardı.

"ERDOĞAN HARİÇ O DOĞRU YAPIYOR"

Bremmer şöyle devam etti: "Trump çok sinirlenmişti. Diğer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Birçoğu 'Önce parlamentoya sormak zorundayız. Bunun bir süreci var. Çıkıp da size 'Tamam daha fazla harcayacağız' diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var' dedi. Trump da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve 'Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor' dedi, sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."

(Kaynak: Sputnik)