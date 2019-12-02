NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali
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NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali

İngiltere’nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" söyledi

02.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:40
NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali

'nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi 'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.


Rus ajansı RIA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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