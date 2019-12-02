NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?
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NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?

NATO'nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra’da yapılacak iki günlük zirvenin başlamasına saatler kaldı.

02.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10
NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?

, ve Fransa arasında son günlerde yaşanan siyasi gerilim devam ederken, NATO üyesi ülkeler örgütün kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle 'nin başkenti 'da bir araya geliyor.


Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyon sonrası Fransa'dan gelen 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması ve Ankara'dan verilen yanıtla siyasi gerilim yükseldi. Ayrıca Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasını istemesi ve ABD'nin buna itiraz etmesi de sorunlu başlıklar artasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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