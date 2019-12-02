NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?

02.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında son günlerde yaşanan siyasi gerilim devam ederken, NATO üyesi ülkeler örgütün kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.



Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyon sonrası Fransa'dan gelen 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması ve Ankara'dan verilen yanıtla siyasi gerilim yükseldi. Ayrıca Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasını istemesi ve ABD'nin buna itiraz etmesi de sorunlu başlıklar artasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle