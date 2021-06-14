NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ve Biden başkanlığında yapılan heyetler arası görüşme sona erdi
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NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ve Biden başkanlığında yapılan heyetler arası görüşme sona erdi

NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ve Biden başkanlığında yapılan heyetler arası görüşme sona erdi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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