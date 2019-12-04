: NATO zirvesi İngiliz basınında: İttifakın geleceği ne olacak?

04.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:42

İngiltere'de dün başlayan ve bugün sona erecek NATO zirvesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

Daily Telegraph gazetesi başyazısında "Batı İttifakı'nın geleceği ne olacak?" başlığını kullandı.

Telegraph, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO hayranı olmadığını" ve Avrupa'nın askeri harcamalarda cimri davrandığını düşündüğünü aktardı.

Gazeteye göre Avrupa'nın, özellikle de Fransa'nın NATO'dan bağımsız bir Avrupa savunma sistemi kurma isteği Trump'ın izolasyon yanlısı fikirlerine destek oluyor, Trump'ın bu yöndeki fikirleri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yu sorgulamasına yol açıyor.

Fransa'nın NATO'nun askeri komutasından 1966'da ayrıldığını ve 2009'da geri döndüğünü hatırlatan Telegraph, bütün bu yaşananların Rusya'ya NATO'nun tutarlılığını test etme imkanı verdiğini aktardı.

NATO'nun önünde daha acil sorunlar olduğunu ve bunlardan birinin de Türkiye olduğunu vurgulayan gazete, Türkiye'nin S-400 alımı ve YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusundaki ısrarının örgüt içinde tartışmalara yol açtığını belirtti.

Gazeteye göre bunlara rağmen Orta Doğu'nun en büyük ordularından birini ittifaktan atmak kolay bir karar değil.

Telegraph, başyazısını şöyle sonlandırdı:

"Washinton, Londra ve diğerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine daha az sorun yaratacak birinin gelmesini umuyor. NATO 70 yaşında salim gözüküyor. Fakat ne kadar süre daha böyle kalacak?"

Telegraph Savunma Editörü Con Coughlin ise NATO'nun bir "varoluşsal krizin eşiğinde olduğunu" yazdı.

Coughlin: Trump-Erdoğan dostluğu olmasa Türkiye cezalandırılırdı

Coughlin'e göre Fransa ve ABD arasındaki ilişkiler Macron'un açıklamaları, Fransa'nın dijital hizmet vergisi gibi konularda gergin.

"NATO'nun geleceği konusunda iki lider tarafından da dile getirilen çekinceler geçerli" diyen Coughlin, hem Avrupa ülkelerinin harcamalardan kaçındığını hem de Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'ye güvenin azaldığını belirtti.

Coughlin makalesine şöyle devam etti:

"Avrupalı liderlerin endişelerinin büyük bir kısmı Trump'ın Suriyeli Kürtleri yüz üstü bırakmasından kaynaklanıyor. Trump Amerika için savaşan ve ölenlere böyle davranıyorsa onun Avrupa ülkelerine sırtını dönmesine ne engel olabilir?

"Avrupalı liderler Trump'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri hakkında verdiği çelişkili sinyallerden de şikayetçi.

"Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkisi olmasaydı Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle NATO'nun cezalarıyla karşılaşması gayet olasıydı. Trump'ın benzer bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arkadaşça ilişki kurma isteği, NATO'nun Rusya'nın bir tehdit olduğu savının altını oyuyor.

Guardian: NATO içinde Türkiye konusunda savaş çıktı

Guardian gazetesi de zirveyi iki tam sayfada işledi.

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour konuyla ilgili haberinde "Trump ve Macron Türkiye konusunda inatlaşınca NATO içinde savaş çıktı" başlığını kullandı.

"NATO içindeki anlaşmazlık, ittifakın açılış gününde Macron Türkiye'yi IŞİD'le bağlantılı gruplarla çalışmakla suçlarken Trump'ın Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamaları hakkında 'edepsizce' demesiyle ayyuka çıktı" diyen Wintour, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YPG konusunda bir anlaşma olmadığı müddetçe NATO'nun Baltık planını bloke edeceğini belirtti.

Wintour, Macron'un Türkiye'yi hem IŞİD'e karşı savaşan YPG ile savaştığı için hem de S-400 alımı nedeniyle eleştirdiğini aktardı ve Macron'un "Biz Türkiye'ye NATO sistemleriyle uyumlu hava savunma sistemi önerdik ama Türkiye yine de S-400'leri tercih etti" sözlerine yer verdi.

Haber Videosu