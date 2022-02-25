NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel...
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.
NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır."
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel