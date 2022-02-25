NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel...

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
NATO Zirvesi bildirisinden:

NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.

NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Vladimir Putin, Nato Zirvesi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title