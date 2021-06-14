NATO Zirvesi bildirisinden (2) Açıklaması
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NATO Zirvesi bildirisinden (2) Açıklaması

NATO Zirvesi bildirisinden (2) Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Liderleri, Çin ve Rusya'yı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, uzay saldırılarının İttifak'ın ortak savunmayı gerektiren 5. maddesinin uygulanmasına imkan verebileceği kararı aldı.

NATO Liderleri, Çin ve Rusya'yı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, uzay saldırılarının İttifak'ın ortak savunmayı gerektiren 5. maddesinin uygulanmasına imkan verebileceği kararı aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Zirvesi tamamlandı.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu ifade edildi.

Çin'in zorlayıcı politikalarından endişe duyulduğunun vurgulandığı bildiride, söz konusu ülkenin nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığına dikkat çekildi.

"Çin'in şeffaflık konusundaki eksikliği ve dezenformasyon kullanımından endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilen bildiride "Çin'i uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye ve 'büyük güç' rolüne uygun olarak uzay, siber alan ve deniz de dahil olmak üzere uluslararası sistemde sorumlulukları uyarınca davranmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride iklim değişikliği gibi ortak sınamalara karşı da Çin ile ilişki kurmaya değer verildiğinin altı çizilerek, "Karşılıklı şeffaflık ve anlayış hem NATO'ya hem de Çin'e fayda sağlayacaktır." tespiti paylaşıldı.

Rusya'ya yönelik mesajlar

Bildiride Rusya'ya ayrıca değinilerek, "Siyasi diyalog kanalını açık tutarken, Rusya ile tüm sivil ve askeri iş birliğini askıya aldık. Rusya, uluslararası hukuka, uluslararası yükümlülük ve sorumluluklarına uyana kadar onunla olağan ilişkilerimize geri dönemeyiz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın, Çekya'yı ve ABD'yi hasım ülkeler listesinden çıkarmaya davet edildiği bildiride Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklendiği mesajı verildi.

Bildiride "Rusya'nın Kırım'ı ilhakını şiddetle kınıyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Kırım Tatarlarına ve diğer yerel topluluklara yönelik insan hakları ihlalleri sona ermelidir." ifadeleri kullanıldı.

"Rusya'yı Karadeniz'in bazı bölgelerinde seyrüsefer kısıtlamasını durdurmaya çağırıyoruz." değerlendirmesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rusya'yı doğu Ukrayna'da desteklediği silahlı oluşumlara mali ve askeri yardım sağlayarak çatışmayı körüklemeye son vermeye çağırıyoruz. Rusya'yı ayrıca Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini bağımsız devletler olarak tanımaktan vazgeçmeye davet ediyoruz."

Rusya'nın NATO'nun hava sahasını sık sık ihlal ettiğinin anımsatıldığı bildiride, "Rusya, NATO'yu zorlamak amacıyla bir dizi kısa ve orta menzilli füze sistemi konuşlandırmak da dahil olmak üzere nükleer cephaneliğini çeşitlendirmeye devam ediyor. Rusya'dan yönelen tüm tehdit ve meydan okumalara karşı yakın ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

İttifakın faaliyetleri için uzay hizmetlerine güvenli erişim vurgusu

Bildiride yeni bir unsur olarak göze çarpan uzay güvenliği hakkında şunlar belirtildi:

"Uluslarımızın güvenliği ve refahı ile NATO'nun caydırıcılığı ve savunması için uzayın artan öneminin farkındayız. İttifakın operasyonlarının, görevlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi için uzay hizmetlerine, ürünlerine ve kabiliyetine güvenli erişim önemlidir. Almanya'daki NATO Uzay Merkezi ve yakında Fransa'da kurulacak olan Uzay Mükemmeliyet Merkezi de dahil olmak üzere, operasyonel bir alan olarak uzay kullanımımızı derinleştirmek ve genişletmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Bildiride, uzayda sorumlu davranışı teşvik etmeye yönelik uluslararası çabaların destekleneceği ifade edilerek, "Uzaya, uzaydan veya uzay içinde yapılan saldırıların İttifak'ın güvenliğine açık bir meydan okuma olduğunu ve bu saldırıların ulusal ve Avrupa-Atlantik refahını, güvenliğini ve istikrarını tehdit edebileceğine inanıyoruz. Bu tür saldırılar 5. maddenin uygulanmasına yol açabilir. Bu tür saldırıların ne zaman 5. maddenin uygulanmasına yol açacağına ilişkin karar, duruma göre Kuzey Atlantik Konseyi tarafından alınacaktır." bilgileri paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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