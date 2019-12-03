NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü
Haberler » Dünya » NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü - Haber

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:36

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan (ABD) Başkanı , toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda 'den övgüyle bahsederken, 'ya ağır tepki gösterdi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler