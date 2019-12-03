: NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:36

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.View on euronews

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