NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü
NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.
03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:36
NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com