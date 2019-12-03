NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü
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NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantılar öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.

03.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:27
NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan (ABD) Başkanı , toplantı öncesi yaptığı açıklamada 'den övgüyle bahsederken, 'ya ağır tepki gösterdi.


Trump, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, bu açıklamanın "aşağılayıcı ve saygısızca" olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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