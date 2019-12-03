NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump Fransa'ya tepki gösterdi, Türkiye'yi övdü

03.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:27

NATO Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'den övgüyle bahsederken, Fransa'ya ağır tepki gösterdi.



Trump, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, bu açıklamanın "aşağılayıcı ve saygısızca" olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle