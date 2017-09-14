NATO Zapad'a Dikkat Kesildi

Sovyetler Birliği zamanından kalma bu tatbikatlar 1999 yılında yeniden canlandırılmıştı. Tatbikatı Rusya, Belarus ile birlikte gerçekleştiriyor ve Baltık denizinde Kaliningrad bölgesi de dahil olmak üzere NATO üyeleri yakınlarında pek çok alan kullanılıyor.



Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis:



"Rusya'nın sınırlarımız etrafındaki varlığı, Suriye'deki varlığı ve genel olarak güney bölgelerde olan aktiviteleri aslında bu ülkenin nasıl bir konvansiyonel tehdit haline geldiğini gösteriyor"



Belarus Savunma Bakanı Yardımcısı General Oleg Voinov'un açıklamaları ise farklı yönde:



"Pratik askeri eğitimlerimizde bölge belirlerken herhangi bir gerilim yaşanmaması için özellikle ulusal sınırlardan uzakta olan yerleri tercih ediyoruz. Bunların başında Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya geliyor."



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Estonya'daki bir askeri kampa yaptığı ziyaret sırasında konu ile ilgili konuşarak NATO'nun sakin ve hazır şekilde gelişmeleri gözlemdiğini belirtti.



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Tags: NATO Rusya Askeri Askeri tatbikat Gepost: 14 september 2017