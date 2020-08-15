"NATO'ya ait uçağa Hava Kuvvetlerimize tanker uçağından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı"
Milli Savunma Bakanlığı NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
15.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:27
Milli Savunma Bakanlığı NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA