NATO virüsle mücadeleye katkı sağlamaya hazır
NATO, koronavirüs salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
18.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:22
NATO, koronavirüs salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı
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Kaynak: Dunya.com