NATO ve Gürcistan'dan ortak deniz tatbikatı
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NATO ve Gürcistan'dan ortak deniz tatbikatı

Gürcistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile ortak deniz tatbikatına katılacak NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG) savaş gemileri Gürcistan'ın Poti limanına geldi.

07.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:16
NATO ve Gürcistan'dan ortak deniz tatbikatı

Gürcistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile ortak deniz tatbikatına katılacak NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG) savaş gemileri Gürcistan'ın Poti limanına geldi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, SNMG bünyesinde İtalya'dan "ITS VIRGINIO FASAN", Kanada'dan "HMCS FREDERICTON", Romanya'dan "ROS REGINA MARIA" ve Bulgaristan'dan "BGS VERNI" savaş gemilerinin Poti limanına demirlediği belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Salihreis fırkateyninin de tatbikata katılmak üzere Poti'ye geleceği ifade edilen açıklamada, "Tatbikatların amacı NATO ile Gürcistan'ın sahil güvenlik gemilerinin karşılıklı etkileşim ve uyumluluk seviyesini artırmaktır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında tatbikat sırasında resmi karşılama törenleri ve ilgili etkinliklerin düzenlenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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