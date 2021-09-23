NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü - Haberler
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NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, küresel konularda iş birliğini derinleştirmeyi ele aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, küresel konularda iş birliğini derinleştirmeyi ele aldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in, Guterres ile New York'taki 76. BM Genel Kurulu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin liderlik ettiği kurumların uluslararası barış ve güvenliğe, barış operasyonları ve terörle mücadele konularında iş birliğini derinleştirmeye bağlılıklarını vurguladıkları ifade edildi.

Genel Sekreterlerin Afganistan'daki durumu ele aldığı, Stoltenberg'in Guterres'i NATO'nun risk altındaki Afganların güvenliğe kavuşturulması konusundaki çalışmaları konusunda bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, ayrıca Taliban'ın güvenli tahliye, insan hakları ve terörizmle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Stoltenberg'in, iklim değişikliğini de ele aldığı, konunun NATO'nun temel meselelerinden biri haline geldiğini, müttefiklerin askeri emisyonlarını azaltma ve sıfır emisyon hedefine katkıda bulunmaları üzerindeki fikir birliğini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca NATO ve BM arasındaki iş birliğinin geçen 10 yılda arttığı, NATO'nun BM'nin barış operasyonlarına, sivillerin korunmasına ve personel eğitimlerine destek verdiği hatırlatıldı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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