NATO ve AB liderlerinden ortak 'Rusya' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını görüştüklerini belirterek, "Az önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız, sebepsiz, devam eden saldırısını görüştük. Bu barbarca ve bunu tereddütsüz kınıyoruz" dedi. Rusya'yı diplomasiye dahil etmek için yorulmak bilmeden çaba sarf ettiklerini ancak Moskova'nın diyaloğu reddedip, saldırganlığı seçtiğini belirten Stoltenberg, bir kez daha NATO ve AB'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu söyledi.

STOLTENBERG: YARIN SANAL BİR NATO ZİRVESİ DÜZENLEYECEĞİM

NATO'nun tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Stoltenberg, " Rusya'nın son aylardaki muazzam askeri yığılmasına yanıt olarak, toplu savunmamızı ABD ve diğer birçok müttefikten daha fazla asker, jet ve gemi ile güçlendirdik. NATO ve AB birlik içindedir. Rusya'nın uluslararası hukuku ve Avrupa güvenliğinin üzerine inşa edildiği ilkeleri ağır ihlalini kınıyoruz. AB, NATO müttefikleri ve ortakları tarafından duyurulan koordineli eylemleri memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde konuştu. Rusya'nın eylemlerinin sonuçlarını ele almak için yarın sanal bir NATO zirvesi düzenleyeceğini aktaran Stoltenberg, "Hem Başkan Von der Leyen'i hem de Başkan Michel'i, değerli ortaklarımız Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle birlikte katılmaya davet ettim. ve birkaç dakika içinde hepimiz G7'nin bir toplantısına katılacağız" dedi.

VON DER LEYEN: PUTİN, SAVAŞI AVRUPA'YA GERİ GETİRMEYİ SEÇTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir kez daha, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalinden Rusya'yı sorumlu tutacaklarını ifade ederek, "Başkan (Vladimir) Putin, savaşı Avrupa'ya geri getirmeyi seçti. Kararlı ve birleşik bir yanıt olarak, Avrupa Birliği, Kremlin'in saldırgan eylemlerini sürdürmesini mümkün olduğunca zorlaştıracaktır" dedi.

"ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Von der Leyen biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Farklı ilgili tarafların yardım için yapabileceklerini sordu. Bugün daha sonra, Avrupa Liderlerine onayları için büyük ve hedefli bir yaptırım paketi sunacağız. Bu paket, Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini sert bir şekilde sınırlayan mali yaptırımları içerecek. Bu yaptırımların etkisi ağır olacaktır. Rusya ekonomisi son haftalarda zaten yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldı ve bu baskılar şimdi artacak. Yaptırımlarımızın ikinci ana ayağı, Rusya'nın önemli teknolojilere erişimini sınırlamakla ilgili. Rusya'nın endüstrisini, bir gelecek inşa etmek için bugün umutsuzca ihtiyaç duyulan teknolojilerden kesmek istiyoruz. Önlemlerimiz, Rusya'nın, aslında seçkinlerin paralarının çoğunu kazandığı kilit alanlardaki teknolojik konumunu zayıflatacak. ve bu, yüksek teknolojili bileşenlerden son teknoloji yazılımlara kadar uzanır. Bu aynı zamanda gelecekte Rus ekonomisini her alanda ciddi şekilde bozacaktır. Çok açık söyleyeyim: Bunu vatandaşlarına açıklamak zorunda kalacak olan Başkan Putin'dir. Rus halkının bu savaşı istemediğini biliyorum" şeklinde konuştu.

MICHEL: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili olarak "Bu sebepsiz ve haksız saldırı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa topraklarındaki hiçbir şeye benzemiyor. Bu, Ukrayna'nın özgür ve egemen devletine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Avrupa'da barış ve güvenliğe yönelik bir saldırı, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin temellerine yönelik bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi bugün toplanacağını ve yaptırımlardan oluşan bir paket üzerine görüşeceğini ifade eden Michel, "Ayrıca Ukrayna ve halkı için siyasi, mali ve insani yardımlara da karar veriyoruz. Ukrayna şehirleri vuruldu ve masum insanlar öldürüldü, kadınlar, erkekler, çocuklar canları için kaçıyor. Güçlü desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya