NATO ve AB'den Letonya'ya ortak ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'un komşularından Letonya'yı ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Stoltenberg ve von der Leyen, bugün Litvanya'yı ziyaret ettikten sonra Letonya'ya geçerek Başbakan Krisjanis Karins ile görüştü. 30 Kasım-1 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak Letonya'nın başkenti Riga'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Letonya Başbakanı Karins, Belarus'tan AB'ye geçmek için sınırda bekleyen kişilerle ilgili durum ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlerinin AB ve NATO tarafından yakından izlenmesini istedi.

"AB ve NATO Rusya'ya açık bir mesaj göndermeli ve gerginliği artıracak herhangi bir durumun cevapsız bırakılmayacağını göstermeli." diyen Karins, NATO'nun Baltık ülkelerindeki mevcudiyetini artırmasını talep etti.

Karins ayrıca Rusya'nın Belarus ile sınırı bulunan Polonya, Litvanya ve Letonya'nın yanı sıra Ukrayna'ya karşı dezenformasyon başlattığını ve göçmen meselesiyle Ukrayna sınırındaki askeri durumla ilgili bu ülkeleri suçladığını belirtti.

Karins, "Rusya veya Belarus'un, saldırılarının bizi böleceğini düşünmesine karşı AB ve NATO ülkelerinin bir arada durması çok önemli." diye konuştu.

Ursula von der Leyen de AB'nin Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya ile tam dayanışma içinde olduğu mesajını tekrarladı.

Belarus yönetiminin masum insanları kandırarak araç olarak kullandığı görüşünü dile getiren von der Leyen, hibrit saldırılara karşı NATO ve AB'nin omuz omuza durması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya sınırların korunması için yardımlarını artıracağını, teknik destek verileceğini aktardı.

Stoltenberg de von der Leyen ile bugün hem Litvanya hem de Letonya'ya düzenledikleri ortak ziyaretlerin, Belarus sınırındaki sınamalara karşı AB ve NATO arasındaki üst düzey iş birliğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "NATO olarak Letonya ve doğrudan etkilenen diğer müttefiklerimizin yanındayız." dedi.

Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri tahkimatına karşı teyakkuzda olduklarını dile getiren Stoltenberg, "Tüm üyelerimizi savunmaya hazırız. Ortağımız Ukrayna'ya da siyasi ve pratik destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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