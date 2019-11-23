NATO uzayı 'yeni harekat alanı' ilan etti

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04

Uluslararası alandaki en uzun ömürlü askeri ittifak olan NATO'nun 70'inci yılında varlığı ve önemi bazı çevrelerce sorgulanırken, ittifak uzayı yeni harekat alanı ilan ederek önemli bir karara imza attı.



Brüksel'de bir araya gelen NATO dışişleri bakanları, uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle