NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımak için hazırlanıyor. Konu ile ilgili karar, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak.

NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

Savunma ittifakı NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor.

Reuters konu ile ilgili kararın 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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