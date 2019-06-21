NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor
NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımak için hazırlanıyor. Konu ile ilgili karar, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak.
Savunma ittifakı NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor.
Reuters konu ile ilgili kararın 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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