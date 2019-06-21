NATO, Uzayı da Savaş Alanı Olarak Tanımak İçin Hazırlıklara Başladı

Dört adet üst düzey diplomat, savunma ittifakı NATO'nun bu sene içerisinde uzayı bir savaş alanı olarak tanımaya hazırlandığını belirtti.

3-4 Aralık tarihinde Londra'da gerçekleşecek liderler zirvesinde alınması planlanan bu karar sonucunda savaşlar; yalnızca karada, denizde ve havada değil, aynı zamanda uzayda da gerçekleştirilebilecek.

NATO diplomatları, bu hareketin uzayda savaş başlatmak amacıyla olduğunu reddetseler de, bu hareket sonucunda NATO'nun düşman füzelerini ve hava savunmalarını yok etmek için uzay silahlarını kullanıp kullanamayacağına dair tartışmaların başlayacağını belirtti.

Uzayda bulunan uyduların %65'i NATO ülkelerine aitken Çin, yüksek internet hızından füze takip sistemlerine kadar hizmet verebilecek ticari uyduların varlığını öngörüyor.

Bir zamanlar NATO'nun stratejik ortaklarından biri olan ancak şimdi birçok NATO müttefiki tarafından karşı güç olarak görülen Rusya ise uzaya uydu gönderebilen birkaç ülkeden birisi olduğu için uzayda belirli bir güce sahip.

Eski NATO yetkilisi Jamie Shea, konuya ilişkin şu sözleri sarf etti:

"Uzaya özel silahlara sahip olabilirsiniz ancak kim uzayı kontrol ederse aynı zamanda karada, denizde ve havada olup bitenleri de kontrol eder. Uzayı kontrol edemezseniz diğer alanları da kontrol edemezsiniz."