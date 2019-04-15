NATO Üyelerine "İslamı Terörle Bağdaştırmayın" Çağrısı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 29 ülkeden 82 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda "İslami terörizm" ifadelerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı önemli ve verimli bir toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyledi.

NATO üyesi ülkelerin dışında Arap ülke temsilcilerinin de toplantıda yer aldıklarını dile getiren Bak, toplantıda vurgulanan önemli hususların başında İslam dininin terörle bağdaştırılmaması konusu geldiğini belirtti. Terörün dini, dili, ırkı olmadığını vurgulayan Bak, herhangi bir ayrım yapılmaksızın terörle etkin mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Avrupalı ve NATO'daki müttefiklere terörün hiçbir din ile tanımlanmaması gerektiğini anlattıklarını söyleyen Bak, şöyle konuştu:

"Uluslararası alanlarda ve NATO bünyesinde hazırlanan raporlarda 'İslami terörizm' ifadesi kullanılıyor. Özellikle bazı lobiler bunu böyle tanımlamaya çalışıyor ki 'bu iş Müslümanların üzerine kalsın' diye. Böyle bir algı oluşturulmak isteniyor. Biz de bu tür toplantılarda terörizmin dininin olmadığını, terör eylemini yapan kişinin Hristiyan da Müslüman da ya da diğer din mensuplarından olabileceğini ifade ediyoruz."

İslamın terörizmle tanımlamaya devam edildiği takdirde yanlış bir yaklaşımın ortaya çıkacağını vurgulayan Bak, "İslami terörizm" ifadesi kullanılmasına şiddetle karşı çıktıklarını anımsattı.

Toplantıda da İslamın barışçıl bir din olduğunu, barışı temsil ettiğini anlattıklarını vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörizmle İslamı bir araya getirmek, Müslümanı bir araya getirmek, bunun üzerinden tanımlamalar yapmak çok yanlış ve tehlikeli. Uluslararası raporlarda böyle bir tanımlamanın yer alması kabul edilemez. Sadece İslamın değil, tüm dinlerin terörizm aktivitesinde değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değil. Her platformda bunu ısrarla söylüyoruz, burada da tekrar ettik. İslam barış dini, bunu söylemeye devam edeceğiz. Ülke liderlerine, milletvekillerine de bu tanımlamayı kesinlikle kullanmamalarını ifade ediyoruz. Bu çok tehlikeli bir tanımlama."

Toplantıya katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İslam dininin barışı simgelediği ve asla terörle tanımlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduklarını söyleyen Bak, mevcut raporlarda da var olan ifadelerin çıkarılması ve yeni raporlarda böyle ifadelerin yer almaması yönünde çağrı yaptıklarını kaydetti.

Yabancı milletvekillerinden de bu yönde olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Bak, "Meslektaşlarımız da 'Hristiyan terörist, Musevi terörist, Müslüman terörist' gibi tanımlamanın yanlış olduğunu kabul ediyor." dedi.

Türkiye'nin kendisini ifade etmesi, olumsuz bilgi kirliliklerinin ortadan kaldırılması noktasında bu tür toplantıları fırsat olarak gördüklerini dile getiren Bak, "Çok önemli bir konuda tepkimizi gösteriyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin NATO'nun çok önemli ortağı olduğunu ve müttefikleri tarafından bunun çok iyi bilindiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA