NATO üyeleri savunmaya ne kadar harcıyor? GSYİH'nin ne kadarı savunmaya ayrılıyor?

03.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:28

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde IŞİD, Suriye ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi gündem olurken, üyelerin pakta yaptıkları askeri katkı da tartışılan ana konulardan biri.



Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmayıp, NATO'nun büyük yükünü ABD'nin çektiğini ifade eden Trump, tüm üyelerden gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya ayırmalarını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle