NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek

15.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:42
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek yüz yüze toplantıda bir araya gelecek.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek yüz yüze toplantıda bir araya gelecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yüz yüze düzenlenmiş olacak.

Salgın sürecinde NATO karargahına girişlerine izin verilmeyen gazeteciler de sınırlı sayıda da olsa NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı yerinde takip edebilecek.

Gazetecilerin NATO karargahına girişinde salgın tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülecek ve maske takmaları gerekecek. Toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarının en fazla 72 saat önce yapılmış PCR test sonucunu göstermeleri de istenebilecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta Afganistan ve Irak gibi konular olmak üzere ittifakın gündemindeki meselelerin ele alınması bekleniyor.

NATO Savunma Bakanlarının şubat ayındaki toplantısında ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği Afganistan'daki uluslararası askerlerin 1 Mayıs'ta çekilmesi konusu görüşülmüş, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar alınmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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