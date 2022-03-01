Son dakika haber | NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil toplanacak - Haberler

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Son dakika haber | NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

Son dakika gündem haberi... NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğin bildirildi. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarılarak, toplantının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacağı açıklandı. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Mart, 112, Politika, Güncel, Haberler

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