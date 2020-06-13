NATO, Ukrayna'ya 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü verdi
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NATO, Ukrayna'ya 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü verdi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Ukrayna'ya, 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü verildiğini açıkladı.

NATO, Ukrayna'ya 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü verdi
13.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:45

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Ukrayna'ya, 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü verildiğini açıkladı. 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Ukrayna'dan NATO'dan yapılan açıklamada, bu kararın Ukrayna'nın NATO'nun amaçlarını gerçekleştirmesine büyük katkıda bulunmasının örgüt tarafından da kabul edildiğinin göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Afganistan ve Kosova gibi bölgelerde NATO harekatlarına katkıda bulunduğu ifade edildi. Diğer taraftan, açıklamada bu statünün Ukrayna'ya NATO üyeliği garantisini vermediği belirtildi.

KARAR, KİEV'DE MEMNUNİYET YARATTI

Ukrayna yönetimi, NATO'nun kararını memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Hükümeti'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu statünün NATO üyesi ülkelerle, NATO'nun ortağı olan ülkeler arasındaki iş birliğini arttırdığı belirtildi. Açıklamada, bu statünün Ukrayna'ya, NATO'nun operasyonlarının planlamasına katılma ve NATO'nun bütün tatbikatlarına erişim imkanı sağlayacağı kaydedildi. NATO, Genişletilmiş Fırsatlar Ortaklığı programını, 2014 yılında uygulamaya koydu. Şu anda, Ukrayna dışında, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Ürdün genişletilmiş fırsatlar ortaklığı statüsüne sahip bulunuyor. Ukrayna, 2019 yılında NATO ve AB üyeliği hedefinin bir ulusal hedef olduğu hükmünü Anayasa'ya eklemişti. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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