NATO uçağına yakıt ikmali
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NATO uçağına yakıt ikmali

NATO uçağına yakıt ikmaliMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.

NATO uçağına yakıt ikmali
22.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:47

NATO uçağına yakıt ikmali

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO birliklerine destek kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.

Kaynak: DHA

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