NATO uçağına yakıt ikmali
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
22.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO birliklerine destek kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.
Kaynak: DHA