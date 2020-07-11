NATO uçağına yakıt ikmali MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.

Kaynak: DHA