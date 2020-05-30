NATO uçağına yakıt ikmali
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NATO uçağına yakıt ikmali

NATO uçağına yakıt ikmali MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.

NATO uçağına yakıt ikmali
30.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:07

NATO uçağına yakıt ikmali 

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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