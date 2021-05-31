Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı
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Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı

Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi: NATO, Türk askerlerine hayran kaldı NATO Türk askerlerinin temizliğine hayran kaldı Romanya'da icra edilen ve 26 ayrı ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı NATO Steadfast Defender Europe 2021 tatbikatına katılan Mehmetçikler NATO'yu kendine hayran bıraktı.

NATO, Türk askerlerine hayran kaldı

NATO Türk askerlerinin temizliğine hayran kaldı

TEKİRDAĞ - Romanya'da icra edilen ve 26 ayrı ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı NATO Steadfast Defender Europe 2021 tatbikatına katılan Mehmetçikler NATO'yu kendine hayran bıraktı. NATO, Türk askerleri tarafından kurulan sahra mutfağı, banyo ve tuvaletlerin temizliğinden övgüyle söz etti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulu bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri unsurlar 10 ve 19 Mayıs tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek tatbikata katılmak üzere yola çıkmıştı.

39 römork, 128 konteynır ve bin 356 askeri personel taşıyan 214 askeri araç Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden yola çıkarak Bulgaristan üzerinden tatbikatın gerçekleştirileceği Romanya'nın Cincu kentine giderek konuşlanmıştı.

Burada tatbikattaki askerler için sahra mutfağı, yemekhane, duş ve tuvaletleri kuran Türk askerlerin temiz ve titiz çalışması NATO'dan da övgü aldı.

Ergene'deki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerlerince kurulan alanlar NATO Channel'in resmi sosyal medya hesabında tatbikata katılan diğer ülke askerlerinin gözünden yayımlandı.

Tatbikat sırasında egzersizler yaparken nasıl yemek yediklerinin merak edilebileceğini aktaran ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca kurulan alanları görüntüleyen diğer ülke askerleri Türk askerleri tarafından kurulan mutfak, duş alanı, tuvalet ve çamaşırhaneden hayranlıkla ve övgü dolu sözlerle bahsetti.

Tatbikata katılan diğer ülke askerlerini de NATO'yu de kendilerine hayran bırakan Mehmetçikler NATO Steadfast Defender Europe 2021 tatbikatının tamamlanmasının ardından yeniden Tekirdağ'ın Ergene ilçesine dönecek.

Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı
Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı
Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı
Son dakika haber | NATO, Türk askerlerine hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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