ANTALYA (İHA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da, 16 ülkeden 660 personelin katılımıyla gerçekleşmekte olan "Nato Toxic Trip-2021" tatbikatı devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, tatbikatın bilgilendirme toplantısına katıldı.

3 Kasım–12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "NATO Toxic Trip-2021" tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda başladı. Tatbikatın bilgilendirme toplantısına katılan Vali Ersin Yazıcı, tatbikatla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek komutanlardan bilgi aldı. Tatbikat alanını ziyarette Vali Yazıcı'ya Garnizon Komutanı P. Alb. Erdal Köse, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Hv.Plt.Tuğg. Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Hava Meydan Komutanı Hv.Plt.Yb. Esra Özatay ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük eşlik etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı ile NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi ülkelerin hava kuvvetleri ve sağlık, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirerek, askeri iş birliğine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Her yıl düzenlenen tatbikat, 3-12 Kasım 2021 tarihleri arasında 16 ülkeden 660 personelin katılımı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet F-16, 2 adet F-4 uçağı ile 1 adet CN-235 ulaştırma uçağı ve 1 Cougar helikopteri Toxic Trip-2021 Tatbikatında yer alacağı vurgulandı.

NATO KBRN Mükemmeliyet Merkezi Temsilcilerinin de görev yaptığı tatbikatta Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının görev yaptığı bildirildi. Tatbikatta Almanya, Belçika, ABD, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Katar, Romanya ve Sırbistan'ın yer aldığı ifade edildi. "Nato Toxic Trip-2021" tatbikatı 12 Kasım 2021'e kadar devam edecek.

-İHA-