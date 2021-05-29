Son dakika haberleri | NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında 7 asker yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın gerçekleştirdi.

Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında 7 asker yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın gerçekleştirdi. Askerler işçilere silah doğrulturken, fabrika sahibi askerlerin ABD'li olduğunu belirtti. Olayla ilgili Filibe Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında "Swift Response" Tatbikatı sırasında askerlerin yanlış adrese baskın düzenlediği ortaya çıktı. Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe'de bulunan Çeşnigirovo Hava Üssü'ndeki tatbikat sırasında askerler, üssün yakınında bulunan bir ayçiçek fabrikasına girdi. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ABD'li olduğu iddia edilen askerlerin işçilere silah doğrulttuğu görüldü.

Fabrika sahibi özür bekliyor

Fabrika sahibi Marin Dimitrov askerlerin ABD'li olduğunu belirtirken, Filibe Askeri Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili özür beklediklerini belirten Dimitrov, aşağılandıklarını ve terörist muamelesi gördüklerini savundu. Filibe Askeri Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Sofya Büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada ise olayda ABD askerlerinin yer alıp almadıklarının araştırıldığı ve yetkililerin başlattığı soruşturmaya katkıda bulunmaya hazır oldukları ifade edildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı