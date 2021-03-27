NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
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NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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