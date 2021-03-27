NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı