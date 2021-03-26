NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Haberler | Güncel

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!
Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. K.lığı ve 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:34:26. #1.14#
title