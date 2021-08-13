NATO: "Taliban'ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi bir durum uluslararası toplum tarafından tanınmayacak"
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NATO: "Taliban'ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi bir durum uluslararası toplum tarafından tanınmayacak"

NATO: 'Taliban'ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi bir durum uluslararası toplum tarafından tanınmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini sürdürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi. Stoltenberg, "Amacımız, Afganistan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemek. Personelimizin güvenliği her şeyden önemli, Kabil'deki diplomatik varlığımız devam edecek" dedi.

Taliban'ın sivillere yönelik saldırıları ve ciddi insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere ülke genelinde neden olduğu yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyduklarını kaydeden Stoltenberg, Taliban'ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi bir durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlaması gerektiğini ifade etti. Stoltenberg, siyasi çözümü desteklemeye kararlı olduklarını vurguladı.

BAŞKENT, TALİBAN KISKACINDA

Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18'inin merkezinde, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil'i kuzey ve güneyden kıskacına alırken, ABD'li bir yetkili geçtiğimiz günlerde Taliban'ın başkenti 30 gün içinde kuşatabileceğini ifade etmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
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NYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi

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