NATO: Stoltenberg siyasi danışman kurulu kurdu, aralarında bir Türk de var NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi için başlatılan çalışmada kendisine destek sağlayacak 10 kişilik uzman grubunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi için başlatılan çalışmada kendisine destek sağlayacak 10 kişilik uzman grubunu açıkladı. 5 erkek ve 5 kadından oluşan uzman grubunda Türkiye'yi temsilen NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem de yer alacak. Stoltenberg, grubun başkanlığını Thomas de Maizere ve Wess Mitchell'in birlikte yürüteceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com