Nato/stoltenberg: Nükleer Silahlar Varoldukça NATO'nun da Nükleer Silahı Olacak
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Nato/stoltenberg: Nükleer Silahlar Varoldukça NATO'nun da Nükleer Silahı Olacak

– Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecek" dedi.

Nato/stoltenberg: Nükleer Silahlar Varoldukça NATO'nun da Nükleer Silahı Olacak

– Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecek" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Jens Stoltenberg "Şu konuya bir açıklık getirmeme izin verin: NATO'nun amacı nükleer silah olmayan bir dünyadır. Fakat nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecektir. Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silah bulundurduğu fakat NATO'nun bulundurmadığı bir dünya daha güvenli bir yer olmayacaktır" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

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