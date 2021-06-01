NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı düzenlenen müşterek müttefik güç gösterisiyle son buldu.

Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı düzenlenen müşterek müttefik güç gösterisiyle son buldu.

NATO kurucu anlaşmasının 5'inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık ve intikal kapasitesini test etmeye yönelik yapılan Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'nda basın ve özel davetlilerin katılımıyla müşterek müttefik güç gösterisi günü düzenlendi.

Tatbikatta bu yıl Türkiye'den NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı (NRF LCC) görevini üstlenen 3. Kolordu (HRF) Komutanlığı ve "Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)" rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı katıldı.

VTJF 2021 Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Cincu eğitim alanındaki bu tatbikata 12 ülkeden 2 bin 200 asker, 550 aracın katıldığı bilgisini verdi.

Albay Koçoğlu, yeni tip koronavirüs salgını, hava ve zorlu zemin koşullarına rağmen üç yıllık hazırlık süresince kazandıkları tecrübeleri bugün sahaya yansıttıklarını belirterek, bu tatbikatın alarm verildiğinde birliklerin kara, hava, deniz ve demir yolu ile intikalinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini test etmeye yönelik önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gerçek mermilerin kullanımıyla fiili atışların yapıldığı tatbikatta sniperlerdan insansız hava araçlarına, helikopterlerden tank ve zırhlı muhabere araçlarına kadar pek çok ekipman kullanıldı.

Tatbikat senaryosu olarak, Romanya'nın üçüncü bir ülke tarafından düşman işgaline uğraması ve buna karşı NATO üyelerinin Washington anlaşmasının 5. maddesi gereğince hareket ederek ortak savunma hattıyla karşı koyması uygulandı.

Tatbikattan sorumlu NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının ABD'li komutanı Amiral Robert Burke, tatbikat sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)" rolünü üstlenen Türk birliğinin acil durumda intikal ve karşı koyma görevini yapabildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin komutasındaki tatbikat izleyenlerin beğenisini topladı.

"Kirpi" ve "Vuran" büyük ilgi gördü

Tatbikatın ardından NATO'nun bu önemli etkinliğine katılan ülkelerin araç-gereç ve ekipmanları davetlilere tanıtıldı.

NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının ABD'li komutanı Amiral Robert Burke de Romanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Nicolae Ciuca ile beraber ülkelerin stantlarını gezerken, Türkiye'nin ekipmanlarının tanıtıldığı stantlarda tatbikata katılan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu'ndan bilgi aldı.

Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı "Kirpi" ve "Vuran" gibi zırhlı muhabere araçları da tanıtıldı.

Tatbikata katılan üye ülkelerden askerler ve davetliler, tatbikatın son bölümündeki sergi alanında Türkiye'nin aktif olarak kullandığı bu araçlara büyük ilgi gösterdi.

Tatbikatı protokol tribününden takip eden Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, NATO için bu yılın en büyük tatbikatı olan Steadfast Defender 21'i takip ettiklerini belirterek, "Ülkemiz bu sene 'Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)' komutasını üstlendi. Bu çerçevede Türkiye'den 2 bine yakın askerimiz ve 200 civarında teçhizat burada Cincu'da konuşlandı. Bugün başarılı şekilde Türkiye'nin komutasında, Romanya'nın ev sahipliğinde NATO müttefikleriyle beraber bu tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı mutluyuz ve tabii ki askerlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Aramaz, komutasını Türkiye'nin üstlendiği tatbikatın ardından olumlu geri dönüşler ve tebrikler aldıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık'
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:14:30. #1.14#

title