NATO Savunma Bakanları Zirvesi: "Türkiye'nin Suriye operasyonu hakkında görüş ayrılıkları var"
Brüksel'de iki gündür devam eden NATO Savunma Bakanları Zirvesi sona erdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği askeri operasyon hakkında görüş ayrılıkları olduğunu söyledi
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği iki günlük zirve sona erdi.
Zirvenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda düzenlediği askeri harekatı ele aldıklarını, NATO üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu, bölgede tansiyonun düştüğünü ve IŞİD ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle