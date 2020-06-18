NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı' sona erdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı' sona erdi. Bakan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın tamamlandığı belirtildi. Dün başlayan ve bugün de devam eden toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık ettiği ve 30 üye ülkenin savunma bakanlarının toplantıya kendi ülkelerinden canlı bağlantı ile katıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlık karargahından video telekonferans yöntemiyle toplantıya iştirak etti. Bakan Akar, dün ve bugün yaptığı konuşmalarla savunma ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler hakkındaki görüşlerimizi dile getirdi, bazı değerlendirmelerde bulundu."

Kaynak: DHA