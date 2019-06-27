NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Gelişler
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi
İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
Kaynak: AA
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