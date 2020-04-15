NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın toplantıya bakanlıktan katılması ANKARA - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
15.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın toplantıya bakanlıktan katılması ANKARA - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıya Bakanlık Karargahı'ndan katıldı.
Kaynak: AA